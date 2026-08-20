Stuttgart-Marketing stellt „Go Ost“ vor – Neues Lieblingsviertel-Projekt zeigt den Osten

Die Stuttgart-Marketing GmbH erweitert ihre Reihe der Stuttgarter Lieblingsviertel um den Stuttgarter Osten. Unter dem Titel „Go Ost“ werden Stadtteile zwischen industrieller Geschichte, grünen Rückzugsorten und vielfältiger Gastronomie vorgestellt. Der erste Teil behandelt die Route „Vom Stöckach bis an den Neckar“.

Dirk Meyer (kai)

Im Rahmen der „Stuttgarter Lieblingsviertel“ dokumentiert die Stuttgart-Marketing GmbH die einzelnen Stadtviertel und erschließt weniger bekannte Orte der Landeshauptstadt. Nach Mitte, Süd, West und Nord rückt nun der Stuttgarter Osten in den Fokus. Das neue Lieblingsviertel vereint urbanes Leben, dörflichen Charme, industrielles Erbe und grüne Rückzugsorte auf besondere Weise. Der Stuttgarter Osten steht dabei exemplarisch für die Vielfalt der Landeshauptstadt: historisch gewachsen, kulturell lebendig und überraschend grün. Die Inhalte sind ab sofort online unter www.lieblingsviertel-stuttgart.de verfügbar.

Thematische Vielfalt zwischen Geschichte und Gegenwart

Stuttgart-Marketing bündelt die Besonderheiten des Quartiers in verschiedenen Themenkategorien. Das neue Lieblingsviertel vereint Stadtoasen zwischen Kleingärten und Waldheimen, Aussichtspunkte mit besonderen Blicken auf Stuttgart und überraschende Viertel-Facts mit Geschichten hinter den Fassaden des „Roten Ostens“. Historische Arbeitersiedlungen, der markante Gaskessel und die Villa Berg erzählen von der bewegten Geschichte des Stadtbezirks. Diese Orte verkörpern das industrielle Erbe und die gesellschaftliche Entwicklung eines Viertels, das lange Zeit von Arbeitermilieus geprägt war.

Kultur, Handel und Gastronomie im Fokus

Abgerundet wird das Lieblingsviertel Go Ost durch Empfehlungen zu Kultur, Einzelhandel und Gastronomie. Das Angebot reicht von urigen Quartierskneipen bis zu Restaurants mit internationaler Küche, die die kulinarische Vielfalt des Ostens widerspiegeln. Die Gastronomie im Osten zeigt sowohl traditionelle als auch zeitgenössische Ansätze und bedient verschiedenste Geschmäcker und Budgets.

Einladung zu neuen Perspektiven auf Stuttgart

Mit den Stuttgarter Lieblingsvierteln möchte die Stuttgart-Marketing GmbH dazu einladen, die Stadt abseits der bekannten Wege neu zu entdecken. Der Geschäftsführer Armin Dellnitz betont: „Go Ost“ zeigt, wie viel es zwischen Neckartal und Zentrum zu erleben gibt – für Gäste ebenso wie für die Menschen, die hier leben. Das Projekt richtet sich damit an Einheimische wie Besucherinnen und Besucher und eröffnet neue Perspektiven auf vertraute Räume. Der erste Teil behandelt die Route vom Stöckach bis an den Neckar. Im Herbst folgt der zweite Teil mit der Route „Hinauf zur Uhlandshöhe und Gänsheide“, die weitere Facetten des Ostens erschließt.