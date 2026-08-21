Filmtipps: Lieblingsserien des SJ-Filmtesters  

cottonbro studio / pexels

Der Stuttgart Journal Filmkritiker stellt hier mal 2 seiner absoluten Lieblingsserien vor. Es gibt noch mehr aber die 2 hier gehören dazu…

Von Alexander Kappen

Beide Serien findet man auf Netflix.

Schnelles Geld: Krimiserie aus Schweden. 2 Staffeln. Es geht um Jugendgangs in Schweden. Und auch um Start Ups, modernem Lifestyle- Lea ist Mitte zwanzig, hat ein Kind und lebt zwischen 2 Welten, in denen es immer um eins geht: Schnelles Geld!

Sie hat ein Start Up, und ihr Chef holt sie mit dem Hubschrauber oder Lamborghini ab. Ihr Cousin ist Boss einer Drogenbande und zieht sie immer wieder in diese blutige Welt hinein…

Der Inhalt ist nicht verfügbar.

Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.



Undercover: Belgisch-holländische Serie in der es auch um Drogen geht. Allerdings eher um die Herstellung, nämlich von Ecstasy wofür Holland und Belgien bekannt sind oder berüchtigt besser gesagt. Ferry Baumann ist der Boss einer Bande die führend in der Herstellung ist. 2 Undercover Polizisten wollen ihn überführen und schleichen sich deshalb auf einen belgischen Campingplatz (Staffel 1).

Staffel 2 ist relativ langweilig während Staffel 3 wieder „abgeht“. Der mittlerweile arm gewordene Ferry rauft sich mit dem Undercover Bullen zusammen der ihn damals in den Knast gebracht hat und beide kommen dadurch wieder einigermaßen auf die Beine… Mittlerweile werden sie fast in einem türkischen Knast erschossen…

Der Inhalt ist nicht verfügbar.

Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.