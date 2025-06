Sexuelle Belästigung an Bushaltestelle in Stuttgart: Unbekannter Täter flüchtig

Stuttgart. In den frühen Morgenstunden des Freitags, dem 20. Juni 2025, ist es an der Universitätsstraße in Stuttgart zu einem Vorfall sexueller Belästigung gekommen. Eine 20 Jahre alte Frau, die gegen 02:30 Uhr mit ihrem Hund unterwegs war, wurde von einem unbekannten Mann an der Bushaltestelle „Universität“ auf schockierende Weise konfrontiert.

Nach Angaben der Polizei bemerkte die junge Frau, dass sich der Mann in auffälliger Weise in ihre Richtung verhielt. Er hatte seine Hose heruntergelassen, manipulierte an seinem Geschlechtsteil und schaute dabei gezielt in ihre Richtung. Die Frau reagierte sofort und entfernte sich vom Ort des Geschehens. Der Täter hingegen verließ wenig später die Szenerie in Richtung eines nahegelegenen Wohngebiets.

Täterbeschreibung und Fahndungsmaßnahmen

Die Polizei leitete unmittelbar nach dem Vorfall eine Fahndung nach dem Mann ein, bislang jedoch ohne Erfolg. Der Täter konnte unerkannt entkommen. Eine Beschreibung liegt dennoch vor: Der Mann ist etwa 175 Zentimeter groß, wird auf ein Alter zwischen 25 und 30 Jahren geschätzt und hat auffällige blonde Haare mit schrägem Pony. Zum Tatzeitpunkt trug er eine graue kurze Hose und einen türkisfarbenen Kapuzenpullover. Es besteht zudem der Verdacht, dass er mit einem Fahrrad unterwegs war.

Die Kriminalpolizei Stuttgart hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49 711 8990 5778 zu melden.

