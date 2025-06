Vandalismus in Filderstadt: Mehrere Tausend Euro Sachschaden – Polizei bittet um Hinweise

Filderstadt. In Bernhausen kam es am Donnerstag zu einer Serie von Sachbeschädigungen, bei der ein bislang unbekannter Täter einen erheblichen Schaden verursachte. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum zwischen 9.15 Uhr und 19 Uhr.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei betrat der Täter zunächst ein umzäuntes Baustellengelände in der La-Souterrainer-Straße. Dort entwendete er eine Eisenstange. Mit diesem Gegenstand begab sich der Unbekannte anschließend zur nahegelegenen Gotthard-Müller-Schule, wo er ein Gartenhaus mutwillig beschädigte.

Doch dabei blieb es nicht. In unmittelbarer Nähe machte sich der Täter an einem Bewegungsmelder des örtlichen Jugendzentrums zu schaffen, den er zerstörte. Schließlich richtete er noch Schaden an einem vor dem Jugendzentrum abgestellten Motorrad an, indem er darauf einschlug.

Der durch die Serie von Beschädigungen entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 zu melden.