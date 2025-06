Festnahme nach räuberischem Diebstahl in Ludwigsburger Drogerie

Wilhelmstraße: Auseinandersetzung nach Diebstahlversuch führt zu Festnahme und Haft

Ludwigsburg. Am frühen Mittwochnachmittag, dem 11. Juni 2025, kam es in einer Drogeriefiliale in der Wilhelmstraße in Ludwigsburg zu einem räuberischen Diebstahl, der zu einer Festnahme und anschließenden Untersuchungshaft führte. Ein 29-jähriger Mann steht im Verdacht, gegen 13:15 Uhr mehrere hochwertige Parfüms aus dem Verkaufsregal entnommen und in eine mitgeführte Stofftasche gelegt zu haben, ohne die Ware an der Kasse zu bezahlen.

Ein aufmerksamer Ladendetektiv beobachtete das Verhalten des Verdächtigen und sprach ihn an, als dieser die Drogerie ohne zu bezahlen verlassen wollte. Der Verdächtige reagierte darauf mit einem Fluchtversuch. Der Detektiv konnte ihn zunächst festhalten, jedoch kam es in der Folge zu einem Gerangel, bei dem sich der Tatverdächtige losriss. Während dieser Auseinandersetzung erlitt der Ladendetektiv leichte Verletzungen.

Die Situation eskalierte weiter, als der Mann die Flucht ergriff. Durch das rasche Eingreifen eines weiteren Zeugen, gemeinsam mit dem Ladendetektiv, konnte der 29-Jährige nach kurzer Verfolgung eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei Ludwigsburg nahmen den Tatverdächtigen fest und brachten ihn auf das zuständige Polizeirevier. Wie bekannt wurde, war der Mann bereits zuvor einschlägig polizeibekannt.

Am darauffolgenden Donnerstag, dem 12. Juni 2025, wurde der Deutsche auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einer Haftrichterin beim Amtsgericht Ludwigsburg vorgeführt. Diese setzte den Haftbefehl in Vollzug, woraufhin der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.