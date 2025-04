Bad Cannstatt: Festnahme eines Hotelangestellten wegen sexueller Belästigung von Schülerinnen

Stuttgart-Bad Cannstatt. In den frühen Morgenstunden des 4. April 2025 wurde ein 34-jähriger Mann in einem Hotel in Bad Cannstatt von Polizeibeamten festgenommen. Der Festgenommene steht im Verdacht, zwei 16-jährige Frauen sexuell bedrängt zu haben.

Laut Angaben der Polizei betrat der Tatverdächtige zwischen 2:00 und 3:00 Uhr unter einem Vorwand das Zimmer der beiden jungen Frauen. Dort soll er sie in ein Gespräch verwickelt haben, in dessen Verlauf er sie unsittlich berührte und sie sexuell bedrängte. Die beiden Mädchen wiesen den Mann energisch aus dem Zimmer und verständigten eine Begleiterin, die wiederum die Polizei informierte.

Die eintreffenden Polizeibeamten nahmen den Verdächtigen noch vor Ort fest. Der 34-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit und steht auch im Verdacht, bereits im Januar 2025 ähnliche Taten begangen zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Mann am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ umgehend einen Haftbefehl, woraufhin der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen wurde.

Hintergründe zu den Vorwürfen

Die Polizei hat Anzeichen gefunden, die auf ein mögliches wiederholtes Fehlverhalten des Täters hindeuten, weshalb nun weitere Ermittlungen zur Klärung seiner Taten und eventueller weiterer Opfer eingeleitet werden. Die Betroffenen und Zeugen werden weiterhin gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Ermittlungsbehörden zu wenden.