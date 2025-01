Unfall auf der A81: Umfangreiche Behinderungen

Böblingen. Am Dienstag, den 21. Januar 2025, kam es gegen 11:45 Uhr auf der Bundesautobahn A81 zwischen den Anschlussstellen Böblingen-Hulb und Böblingen/Sindelfingen zu einem Verkehrsunfall, der erhebliche Verkehrsbehinderungen in beiden Fahrtrichtungen zur Folge hatte.

Nach derzeitigen Informationen war ein Lkw aufgrund einer Panne in Fahrtrichtung Stuttgart zum Abschleppen vorgesehen. Aus zunächst ungeklärter Ursache löste sich der Lkw jedoch vom Abschleppfahrzeug.

In der Folge durchbrach er die Mittelleitplanke und kam auf der Richtungsfahrbahn Singen zum Stehen. Dort stieß er mit einem weiteren, in die gleiche Richtung fahrenden Lkw zusammen. Es wird außerdem vermutet, dass mehrere Pkw durch umherfliegende Teile beschädigt wurden.

Die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr sowie Autobahnmeisterei sind umgehend vor Ort eingetroffen, um die Situation zu bewältigen. Aktuell ist die Fahrbahn in Richtung Singen vollständig gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen (Ausfahrt 23) umgeleitet. In Fahrtrichtung Stuttgart konnte der Verkehr jedoch teilweise auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

Die Maßnahmen zur Unfallaufnahme, die Reinigung der Fahrbahn sowie das Abschleppen der involvierten Fahrzeuge und die Reparatur der beschädigten Mittelleitplanke werden voraussichtlich mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Aufgrund dessen ist mit weiteren Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Situation wird weiterhin beobachtet und entsprechende Berichterstattung folgt.