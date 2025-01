Stuttgart-Süd: Überfall auf Ehepaar – Polizei sucht Zeugen

Stuttgart-Süd. In den frühen Morgenstunden des 30. Januar 2025 kam es in der Sonnenbergstraße zu einem Überfall auf ein Ehepaar. Unbekannte Täter drangen zwischen 04:00 und 04:30 Uhr in das Wohnhaus der beiden 55-Jährigen ein, indem sie über den Garten die Terrassentür öffneten.

Die drei maskierten Männer weckten das Paar, das im ersten Obergeschoss schlief. In der Folge überwältigten sie die beiden und forderten Schmuck sowie andere Wertsachen. Dabei erbeuteten sie Schmuck im Wert von mehreren Hunderttausend Euro und zwei Mobiltelefone, bevor sie das Haus verließen.

Die Täter flüchteten mutmaßlich mit einem Pkw, dessen Kennzeichen zur Stunde unbekannt ist. Bereits bei der Fahndung nach den Flüchtigen kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Kriminalpolizei hat Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Polizei setzt weiterhin auf Hinweise der Bevölkerung

Die Ermittlungen der Polizei werden fortgesetzt, um die Identität der Täter zu klären und eine schnelle Festnahme zu erreichen. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Berichte über ähnliche Überfälle, die die Sicherheitslage in der Region in den Fokus rücken. Angesichts der Umstände des aktuellen Falls ist die Polizei besonders an Informationen von Anwohnern und Passanten interessiert, die zur Aufklärung der Straftat beitragen könnten.