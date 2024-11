Zeugenaufruf: SOKO Fluss ermittelt nach Todesfall

Fellbach. Am Freitag, den 8. November 2024, wurde am Landungssteg in Fellbach die Leiche einer Frau entdeckt. Die Polizei hat inzwischen bestätigt, dass es sich um die 26-jährige Nicole M. handelt.

Im Rahmen der laufenden Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe der Öffentlichkeit. Insbesondere werden Zeugen gesucht, die die Frau, die etwa 150 cm groß ist und derzeit sehr kurze, abrasierten Haare hat, zwischen Dienstag, dem 29. Oktober 2024, und dem Zeitpunkt ihres Auffindens gesehen haben. Für die Ermittler ist es entscheidend zu erfahren, wo sie gesehen wurde und ob sie in Begleitung oder alleine unterwegs war.

Zusätzlich bitten die Behörden um Hinweise von Personen, die nach dem 29. Oktober 2024 in Kontakt mit Nicole M. standen. Dazu zählen jegliche Form von Interaktionen, seien es persönliche Begegnungen, Telefonate oder Nachrichten über Messenger- und Social-Media-Plattformen.

Die Kriminalpolizei weist darauf hin, dass Nicole M. möglicherweise im Stadtgebiet Stuttgart unterwegs war, wobei insbesondere die Bereiche Marienplatz und Schlossplatz sowie die Stadtteile Mühlhausen, Hofen, Münster und Hallschlag in den Fokus gerückt sind. Auch der öffentliche Personennahverkehr könnte eine Rolle gespielt haben.

Die Sonderkommission Fluss nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07151 950 333 entgegen. Die Behörden erhoffen sich durch die Beteiligung der Bevölkerung neue Erkenntnisse im Fall von Nicole M.