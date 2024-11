Ludwigsburg: Jugendschutzkontrollen zeigen verbesserungswürdige Ergebnisse

Gerd-Altmann-geralt / Pixelio

Am Donnerstag, dem 7. November 2024, fanden im Stadtbereich Ludwigsburg umfassende Jugendschutzkontrollen statt. Diese wurden von Einsatzkräften des Polizeireviers Ludwigsburg in Zusammenarbeit mit der Stadt Ludwburg durchgeführt. Unterstützt wurde die Aktion durch eine 16-jährige Auszubildende, die als Testkäuferin fungierte.

Im Rahmen der Kontrollen wurden insgesamt 27 Verkaufsstellen überprüft. Hierzu gehörten Supermärkte, Tankstellen und Elektronikgeschäfte. Der Schwerpunkt lag vormittags im Innenstadtbereich von Ludwigsburg, während nachmittags die Stadtteile Oßweil und Eglosheim ins Visier genommen wurden.

Das Ergebnis der Kontrollen fiel durchwachsen aus. An neun Verkaufsstellen gelang es der Testkäuferin, alkoholische Getränke und Tabakwaren zu erwerben, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen nur von Erwachsenen gekauft werden dürfen. In einigen Fällen konnte sie die Produkte ohne jegliche Altersüberprüfung erwerben. An anderen Verkaufsstellen wurde zwar der Ausweis kontrolliert, das Alter jedoch mutmaßlich fehlerhaft berechnet.

Infolge dieser Verstöße werden nun Bußgeldverfahren gegen das Verkaufspersonal sowie die jeweiligen Geschäftsführungen eingeleitet. Positiv ist zu vermerken, dass die Mitarbeitenden an 18 Verkaufsstellen vorbildlich reagierten und den Verkauf der Produkte an die Jugendliche ablehnten.

Die Kontrollen sind Teil eines kontinuierlichen Engagements zur Förderung des Jugendschutzes in der Region. Die Ergebnisse zeigen jedoch, dass es noch Raum für Verbesserungen gibt, um sicherzustellen, dass die gesetzlichen Vorgaben konsequent eingehalten werden.