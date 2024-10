Ditzingen: Überfall auf 20-Jährigen – Kriminalpolizei bittet um Mithilfe

Ditzingen. Am Montag, dem 21. Oktober 2024, wurde ein 20-jähriger Mann in Ditzingen, im Ortsteil Hirschlanden, Opfer eines brutalen Übergriffs. Der Vorfall ereignete sich gegen 20.30 Uhr, als der junge Mann sich mit zwei Bekannten auf einen Feldweg in der Schwabstraße begab, der sich in der Nähe eines Schul- und Sportgeländes befindet.

Nachdem die drei Freunde sich auf einem Baumstamm niedergelassen hatten, wurden sie von einer Gruppe aus fünf männlichen Tätern angegriffen. Diese unbekannten Männer, die offenbar mit einer Axt drohten, forderten den Geschädigten zur Herausgabe seines Geldbeutels auf. Der 20-Jährige kam der Forderung nach und übergab seine Geldbörse, in der sich mehrere Hundert Euro Bargeld befanden.

Unmittelbar nach der Aushändigung des Geldbeutels eskalierte die Situation. Die Angreifer traten und schlugen auf den jungen Mann ein, bevor sie sich zu Fuß in unbekannte Richtung aus dem Staub machten. Es wurde zwischen den Beteiligten keine Voranmeldung der Tat gegeben, was darauf hindeutet, dass die Angreifer möglicherweise aus dem Hinterhalt agierten.

Die Täter werden als zwischen 17 und 19 Jahre alt beschrieben und sollen von südländischer Erscheinung sein. Einer der Angreifer war mit einem hellen Trainingsanzug bekleidet, während ein anderer eine blaue Jogginghose mit weißen Streifen trug. Die restlichen Täter sollen dunkel gekleidet gewesen sein.

Der Geschädigte wurde nach dem Angriff durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Die genauen Umstände der Verletzungen sind bislang unklar.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen zu diesem Vorfall aufgenommen. Sie bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere von Personen, die zur Tatzeit im Bereich des Feldwegs unterwegs waren oder sonstige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise können unter der Telefonnummer 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de übermittelt werden.