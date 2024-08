Sulzbach: Polizeikontrollen decken schwerwiegende Verkehrsverstöße auf

Am Sonntagnachmittag führte die Verkehrspolizei Kontrollen an der L 1066 am Ortsausgang von Spiegelberg in Richtung Sulzbach durch. Das schöne Wetter zog zahlreiche Motorradfahrer auf diese Strecke, allerdings wurden bis in die Abendstunden zahlreiche erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt.

In einem Bereich, in dem maximal 70 km/h erlaubt sind, wurden insgesamt 37 Motorräder dokumentiert, die mindestens 21 km/h zu schnell fuhren. Für solche Verstöße wird grundsätzlich ein Punkt in Flensburg verhängt.

Besonders auffällig waren 14 Motorräder, die über 41 km/h zu schnell unterwegs waren. Auch fünf Autofahrer, die ähnliche Geschwindigkeitsüberschreitungen begingen, müssen mit einer Anzeige rechnen. Bei Geschwindigkeiten von 41 km/h über dem Limit drohen den Betroffenen neben Bußgeldern zusätzlich Fahrverbote von mindestens einem Monat.

Diese hohen Geschwindigkeiten stellen insbesondere für die verletzlicheren Verkehrsteilnehmer ein erhöhtes Risiko dar, insbesondere in dem 70er-Bereich, der einen parallel verlaufenden Fuß- und Radweg enthält.

Der Geschwindigkeitsrekord an dieser Stelle wurde von einem Motorradfahrer aufgestellt, der mit 169 km/h unterwegs war.