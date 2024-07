Stuttgart. Messerstecherei am Schlossplatz Polizei sucht Zeugen

Stuttgart-Mitte. Ein dramatischer Vorfall ereignete sich am Schlossplatz in der Nacht zum Dienstag. Zwei Männer, ein 21- und ein 33-Jähriger, wurden bei einer Auseinandersetzung mit einer größeren Gruppe von Personen schwer verletzt. Die beiden Männer erlitten Stichverletzungen, nachdem sie sich mit den Angreifern in Streit geraten hatten.

Die Rettungskräfte trafen um 00:50 Uhr am Schlossplatz ein und brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Als die Beamten eintrafen, waren die Tatverdächtigen jedoch bereits geflohen. Die Polizei hat zwei Männer, 18 und 36 Jahre alt, aufgegriffen, die möglicherweise an der Tat beteiligt waren. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Einer der Täter wird beschrieben als etwa 180 cm groß, 18-22 Jahre alt, mit schwarzen Haaren, die oben zu einem Zopf gebunden und seitlich kurz sind. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe.

Die Kriminalpolizei ermittelt weiterhin die Hintergründe der Tat und den genauen Ablauf des Geschehens. Wir bitten alle Zeugen, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.