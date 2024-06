Schorndorf-Miedelsbach: Tote Personen nach Hochwasser identifiziert

Schorndorf / Rems-Murr-Kreis: Wie bereits am Montagmittag mitgeteilt, wurden bei Abpumparbeiten eines durch das Hochwasser komplett vollgelaufenen Kellers in der Mühlstraße in Schorndorf-Miedelsbach zwei tote Personen aufgefunden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen haben ergeben, dass es sich um den 58-jährigen Hausbewohner und seine 84-jährige Mutter handelt.

Beide Personen waren am Sonntagabend damit beschäftigt, das in das Haus eingedrungene Wasser im Keller abzupumpen.

Die genaue Todesursache ist derzeit noch unklar, ebenso wie die Umstände, unter denen das tragische Unglück geschah. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wird weiter ermitteln, um die Wahrheit herauszufinden. Die Identität der beiden Verstorbenen war nach dem Fund zunächst noch nicht gesichert geklärt, bis die Ermittlungen weitere Erkenntnisse hervorbrachten.

Die Tatortermittlungen dauern an, um genauer zu verstehen, was am Sonntagabend im Keller der Mühlstraße geschehen ist.