Backnang: 51-jährige Frau attackiert Ehemann mit Messer

Am Sonntagmittag soll es in der Kitzbüheler Straße in Backnang-Maubach zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen sein. Eine 51-jährige Frau steht im Verdacht, gegen 12:40 Uhr ihren 56-jährigen Ehemann mit einem Messer angegriffen zu haben.

Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Ehefrau wurde am Montagnachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Waiblingen vorgeführt.

Der Haftrichter erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Dementsprechend wurde die Tatverdächtige mit italienischer Staatsangehörigkeit in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die Ermittlungen gegen die Frau dauern weiter an.