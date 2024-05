Waiblingen: Bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Am Dienstagabend gegen 19:10 Uhr ereignete sich auf der Alten Bundesstraße, auf Höhe der Hausnummer 45, ein Unfall zwischen zwei Fahrzeugen.

Ein männlicher Fahrer fuhr mit seinem VW T-Roc in Richtung Fellbach, als er plötzlich nach links in den Gegenverkehr einbog und frontal mit einem Opel Zafira kollidierte. In dem Opel befand sich eine 4-köpfige Familie.

Der männliche Fahrer des Opel wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Kinder (14 und 7 Jahre) und die Mutter kamen ebenfalls in Krankenhaus. Über die Verletzungen ist bislang nichts bekannt.

Der Fahrer des VW T-Roc wurde leicht verletzt. Die Straße ist seit 19:20 Uhr gesperrt, um den Unfallort zu reinigen. Der Bauhof ist an der Stelle tätig, um die Straße zu säubern.