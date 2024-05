Korntal-Münchingen: 22-Jähriger Motorradfahrer wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen ermittelt

Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer muss sich wegen eines verbotenen Kfz-Rennen, nachdem er am Sonntagabend auf der Bundesautobahn 81 in Richtung Stuttgart unterwegs war.

Ein Streifenwagen konnte den 22-Jährigen kurz nach der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd beobachten, wie er über den Beschleunigungsstreifen auf dem Standstreifen fuhr und stark beschleunigte. Nachdem er wahrscheinlich bemerkt hatte, dass der Streifenwagen ihn verfolgte, wechselte er auf die Fahrbahn. Er wechselte immer wieder die Spuren und manövrierte an anderen Fahrzeugen vorbei, um seine Geschwindigkeit zu halten.

Danach verließ er die Autobahn und fuhr weiter auf der Bundesstraße 10 mit zu hoher Geschwindigkeit in Richtung Vaihingen an der Enz. Er bog jedoch schließlich in Richtung Müllerheim ab und wurde schließlich in Korntal-Münchingen von der Polizei kontrolliert.