Grausame Tierquälerei: Katze auf Eisenstange aufgespießt

Clausen-Gehrden / Pixelio

Biberach an der Riß / Ringschnait. In Ringschnait kam es in der Nacht auf Samstag zu einem schockierenden Vorfall: Ein Tierquäler hatte es auf eine Katze abgesehen. Gegen 9.30 Uhr am nächsten Morgen fand eine 41-Jährige im Schulweg ihr verletztes Haustier.

Ein Unbekannter hatte die Katze durch die Pfote mit einer Eisenstange aufgespießt. Die Frau brachte das verletzte Tier sofort zu einem Tierarzt, der leider nur noch die Einschläferung als Option sah.

Die Polizei Biberach hat bereits die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise von Zeugen, um den Täter zu fassen. Tierquälerei ist eine grausame Tat und darf nicht toleriert werden. Jeder, der verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte sich umgehend bei der Polizei melden, um zur Aufklärung des Falls beizutragen.

Es ist extrem wichtig, dass solche Fälle von Tierquälerei ernst genommen und verfolgt werden. Tiere sind schutzbedürftige Lebewesen, die unsere Fürsorge und Wertschätzung verdienen.