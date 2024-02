Reutlingen: Senior in Wohnung überfallen (Zeugenaufruf)

Ein 95 Jahre alter Mann ist am frühen Samstagmorgen in seiner Wohnung in der Sonnenstraße von mindestens zwei bislang unbekannten Tätern überfallen worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter gegen 04.00 Uhr gewaltsam Zutritt zur Wohnung und überwältigten den in seinem Bett liegenden Geschädigten.

Mit Raubgut in noch unbekannter Höhe flüchteten sie anschließend unerkannt. Dem leicht verletzten Senior gelang es eine Stunde später Hilfe zu holen und die Polizei zu informieren. Eine sofort nach Kenntniserlangung eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter Telefon 07121/942-3333 Zeugen, welche am Samstagvormittag im Bereich der Tatörtlichkeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen oder sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.