Schneller Fahndungserfolg: Tatverdächtiger nach Messerangriff in Rottenburg gefasst

Die Kriminalpolizei erzielte schnell Erfolg bei der Fahndung nach einem Verdächtigen, der am Mittwochmorgen auf dem Busbahnhof in Rottenburg einen Busfahrer mit einem Messer schwer und einen Passanten leicht verletzt haben soll.

Dank intensiver Ermittlungen konnte ein 22-jähriger Mann aus Rottenburg als Tatverdächtiger identifiziert und am Mittwochnachmittag in einem Teilort vorläufig festgenommen werden.

Die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Tübingen ermitteln nun gegen den 22-jährigen Deutschen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Der bisher unbescholtene Beschuldigte wurde am Donnerstagmittag dem Haftrichter vorgeführt, der den beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Beschuldigte befindet sich nun in Haft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.