Stuttgart-Süd: Mutmaßliche Drogenhändler festgenommen

Zwei Personen sind in Stuttgart-Süd festgenommen worden, weil sie im Verdacht stehen, mit Drogen zu handeln. Der 34-jährige Mann und die 45-jährige Frau kamen über Karlsruhe aus den Niederlanden, wo sie vermutlich die Drogen gekauft hatten. Polizeibeamte haben sie am Marienplatz am Sonntag, den 04.02.2024, gegen 01:45 Uhr festgenommen.

Bei der Durchsuchung des Mannes konnte die Polizei rund 230 Gramm Metamphetamin beschlagnahmen. Bei der Durchsuchung der Frau fanden sie nur eine kleine Menge der gleichen Droge. In der Wohnung des Mannes entdeckten sie nochmal rund 50 Gramm Metamphetamin. Sowohl der 34-jährige Türke als auch die 45-jährige Thailänderin wurden von der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und sie in Justizvollzugsanstalten brachte.