Stuttgart: Polizei verhaftet falsche Polizeibeamte

Stuttgart-Feuerbach /-Zuffenhausen. Am Dienstag nahmen Polizeibeamte einen Jugendlichen und zwei junge Männer fest, denen vorgeworfen wird, mit der Betrugsmasche „Falsche Polizeibeamte“ Geld und Wertgegenstände erschlichen zu haben. An der Odenwaldstraße versuchten die Betrüger, einem 65-jährigen Mann rund 20.000 Euro abzunehmen. Doch der Mann schöpfte Verdacht und alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen daraufhin gegen 14.30 Uhr einen 27-Jährigen in der Nähe des Tatortes fest. Dieser hatte versucht, die vorher vereinbarte Geldsumme beim 65-jährigen Mann abzuholen.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich, als eine aufmerksame Bankmitarbeiterin verdächtige Abhebungen bei einer 87-jährigen Frau feststellte. Die Frau hatte bereits mehrere Tausend Euro abgehoben. Die alarmierte Polizei nahm gegen 13.00 Uhr an der Mönchsbergstraße einen 16-jährigen Jugendlichen und einen 18-Jährigen fest, die versuchten, das vereinbarte Geld in Höhe von rund 4.000 Euro von der Frau entgegenzunehmen. Bei dem 16-Jährigen fanden die Beamten zudem eine kleine Menge Haschisch.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen gibt, wird derzeit noch untersucht. Der 27-jährige Mann bulgarischer Staatsangehörigkeit, der 16-jährige Jugendliche ungarischer Staatsangehörigkeit und der 18-jährige Mann deutscher Staatsangehörigkeit werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Mittwoch (10.01.2024) einem Haftrichter vorgeführt. (red/dm)