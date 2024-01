Möhringen: 24-Jähriger von Stadtbahn erfasst

Stuttgart-Möhringen. Ein 24-jähriger Mann wurde am Mittwoch (10.01.2024) bei einem Unfall im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Möhringen leicht verletzt. Der junge Mann überquerte gegen 7.40 Uhr zu Fuß den Bahnübergang an der Stadtbahnhaltestelle Bahnhof Möhringen in Richtung Filderbahnstraße. Dabei übersah er die herannahende Stadtbahn der Linie 3 in Richtung Vaihingen. Es kam zu einer Kollision, bei der sich der Mann leichte Verletzungen zuzog. Die Verkehrspolizei bittet um Zeugenhinweise und ist unter der Rufnummer +4971189904100 erreichbar.

Beitrags-Navigation