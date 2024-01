Kripo ermittelt wegen Raubes in Ludwigsburg: Zeugen gesucht!

Ludwigsburg. Ein schockierender Vorfall ereignete sich am Dienstag, den 2. Januar 2024, gegen 17.20 Uhr vor einem Einkaufszentrum in der Marstallstraße in Ludwigsburg.

Drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren wurden Opfer eines Raubüberfalls. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun dringend um Zeugenaussagen.

Den Berichten zufolge trafen die beiden 15-Jährigen und ihr 14-jähriger Freund auf drei Jungen in der Bietigheimer Straße. Da teilweise eine Bekanntschaft zwischen ihnen bestand, begrüßten sie sich zunächst. Plötzlich forderte einer der Jungen die Jugendlichen auf, Geld herauszugeben, und ließ einen seiner Begleiter sie durchsuchen. Währenddessen schien der dritte Junge Schmiere zu stehen. Nachdem der vermeintliche Rädelsführer Bargeld und sogar ein Smartphone samt Kopfhörer der beiden 15-Jährigen und des 14-Jährigen genommen hatte, kam es zu einer Diskussion. Infolgedessen gab er einen Teil des Raubguts den eigentlichen Besitzern zurück.

Als die drei Jugendlichen dann auf eine Verwandte des Rädelsführers trafen und ihr von dem Vorfall erzählten, stellte sie ihn zur Rede. Dabei gab er weiteres Raubgut zurück, doch seine Aggression steigerte sich immer weiter. Schließlich griff er den 14-Jährigen mit großer Wucht an und schleuderte ihn gegen eine Schaufensterscheibe. Zum Glück konnten die Verwandten und zwei unbekannte Passanten eingreifen und den Täter davon abhalten, weiteren Schaden anzurichten. Dem 14-Jährigen scheint glücklicherweise keine Verletzung davongetragen zu haben.

Die drei Jugendlichen ergriffen daraufhin erneut die Flucht und konnten ihren Verfolgern durch einen Sprint entkommen. Die Tatverdächtigen sollen insgesamt noch etwa 16 Euro an Raubgut in ihrem Besitz haben. Die Ermittlungen zu den Tätern laufen derzeit auf Hochtouren. Insbesondere bittet die Kriminalpolizei die Passanten, die den Haupttäter davon abhielten, den 14-Jährigen weiter anzugreifen, sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Hinweise aus der Bevölkerung sind von großer Bedeutung, um die Täter zur Rechenschaft ziehen zu können. Daher appelliert die Kriminalpolizei an die Öffentlichkeit, jegliche Informationen bereitzustellen, die zur Identifizierung der Täter beitragen könnten. Jeder Hinweis ist wichtig, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Ludwigsburg zu gewährleisten und weitere Straftaten zu verhindern.