21-Jährigen bei Streit schwer verletzt – Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte.In der Nacht zum Sonntag (07.01.2024) wurde ein junger Mann im Bereich des Schlossplatzes bei einem Streit schwer verletzt. Der 21-Jährige geriet gegen 02.15 Uhr an der Fußgängerampel Theodor-Heuss-Straße/Fürstenstraße in einen Streit mit drei unbekannten Personen, die Ursache dafür ist bisher noch unklar.

Nachdem er kurz darauf über die Fürstenstraße zum Schlossplatz geflüchtet war, wurden ihm von fünf bis acht Personen gefolgt. Am Schlossplatz verletzte ihn einer der Gruppe am Oberschenkel, bevor die Unbekannten über die Fürstenstraße in Richtung Theodor-Heuss-Straße flüchteten. Der 21-Jährige wurde von Zeugen in der Zwischenebene der Stadtbahnhaltestelle Schlossplatz gefunden, Rettungskräfte versorgten ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus.



Den Zeugen zufolge trugen alle aus der Gruppe helle Hosen und schwarze Oberteile. Einer von ihnen hatte eine helle Mütze auf und dunkle Haare, ein anderer hatte grau-braune Haare und einen Bart. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.