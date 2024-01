Polizei zieht Bilanz: Silvesternacht im Rems-Murr-Kreis

In der Waiblinger Stadtteil im Schwalbenweg brannte gestern Abend gegen 19:40 Uhr ein Altkleidercontainer. Glücklicherweise entstand dabei nur geringer Sachschaden. Doch nur knapp anderthalb Stunden später, um 21:15 Uhr, ereignete sich erneut ein Brand eines Altkleidercontainers, diesmal in der Oeffinger Straße in Waiblingen-Hegnach. Hier verbrannte der Inhalt des Containers und die Feuerwehr musste den Container öffnen und löschen, wodurch auch der Container selbst beschädigt wurde.

Gegen 22:22 Uhr kam es dann zu einem Brand an drei Bäumen und einer Hecke in der Waiblinger Straße in Fellbach. Der Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt und die Ursache des Brandes war vermutlich eine Feuerwerksrakete.

In der Salierstraße in Waiblingen wurde gegen 23:44 Uhr festgestellt, dass ein Zigarettenautomat vermutlich durch Feuerwerkskörper beschädigt wurde. Glücklicherweise war hier kein Einsatz der Feuerwehr erforderlich.

Um 00:05 Uhr verursachte eine umgekippte Feuerwerksbatterie einen Brand in einem Baum in der Straße „Zehnmorgen“ in Waiblingen-Neustadt. Der Schaden wurde auf etwa 300 Euro geschätzt.

In der Winterbacher Straße in Remshalden-Hebsack geriet gegen 00:15 Uhr eine Abdeckfolie vor einem Gebäude durch einen Feuerwerkskörper in Brand. Der Sachschaden wurde auf etwa 100 Euro geschätzt.

Gegen 00:29 Uhr brannte in der Jahnstraße in Winnenden ein Weihnachtsbaum auf einem Balkon. Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch rechtzeitig löschen, sodass lediglich etwa 100 Euro Sachschaden entstand. Die Ursache hierfür war wahrscheinlich eine Feuerwerksrakete.

Um 00:30 Uhr geriet in der Werkstraße in Weinstadt-Endersbach eine Tüte mit Resten des Feuerwerks in Brand. Die Tüte wurde neben einer Mülltonne an die Hauswand gelehnt, wodurch der Brand auf die Tonne und die Fassade übergriff. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Um 00:40 Uhr geriet eine Feuerwerksbatterie in der Waiblinger Straße in Fellbach in Brand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand kein Sachschaden.

Gegen 00:45 Uhr geriet der Müll, der an einer Scheune in der Heilbronner Straße in Großaspach gelagert war, in Brand und griff auf die Scheune über. Der Sachschaden wurde auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Zwei Personen wurden zur Untersuchung auf eine mögliche Rauchgasvergiftung ins Klinikum gebracht. Ob das Feuerwerk zufällig in den Müll gelangt war oder ob er nicht vollständig abgekühlt war, ist derzeit noch unklar.

Ebenfalls gegen 00:45 Uhr wurden zwei junge Männer beobachtet, wie sie Feuerwerkskörper im Bereich der Talstraße und der Bleichwiese in Backnang auf die Fahrbahn warfen, obwohl dort ein reger Fahrzeugverkehr herrschte. Das führte zu Gefährdungen im Straßenverkehr. Die beiden Männer müssen nun mit mehreren Straftaten rechnen.

Gegen 1:00 Uhr beschädigte eine Feuerwerksrakete in der Eichendorffstraße in Leutenbach-Weiler zum Stein einen Rollladen und ein Fenster. Der Schaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr musste nicht eingreifen.

Um 1:07 Uhr geriet im Rehhaldenweg in Schorndorf die Müllstation eines Wohnhauses in Brand. Nachdem der Brand gelöscht war, fanden sich in der Tonne mehrere Reste von Feuerwerkskörpern, die wahrscheinlich den Brand verursacht hatten.

Gegen 1:25 Uhr gerieten in den Hausgärten in Waiblingen Reste eines Feuerwerks, die in einer Kiste auf einer Terrasse gelagert waren, in Brand. Dabei wurden mehrere Solarpanels, ein Grill und eine Matratze beschädigt. Über die genaue Höhe des Schadens ist derzeit noch nichts bekannt.

In der Sudetenstraße in Kernen-Rommelshausen musste gegen 1:41 Uhr eine brennende Feuerwerksbatterie durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Um 1:52 Uhr geriet in der Straße „Im Sämann“ in Waiblingen Altpapier außerhalb eines Altpapiercontainers in Brand. Die Ursache war wahrscheinlich eine nicht vollständig erloschene Feuerwerksbatterie.

Gegen 2:38 Uhr geriet in der Hundsberger Straße in Welzheim Altpapier in einem Mülleimerunterstand durch einen Feuerwerkskörper in Brand. Dabei wurden der Unterstand sowie drei Mülltonnen beschädigt.

In der Uhlandstraße in Fellbach-Schmiden musste gegen 2:40 Uhr eine brennende Mülltonne gelöscht werden. Die Ursache waren noch warme Reste des Feuerwerks.

Auch in der Frankenstraße in Weinstadt-Beutelsbach brannte gegen 3:15 Uhr eine Mülltonne und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Der Schaden wurde auf etwa 50 Euro geschätzt.

Ein weiterer Mülleimer brannte gegen 3:54 Uhr an einer Bushaltestelle in der Unteren Schloßstraße in Alfdorf. Auch hier hatten sich noch glimmende Feuerwerksreste in dem Mülleimer befunden.

Um 3:48 Uhr wurde im Bereich des Bahnhofs in Schorndorf festgestellt, dass die Frontscheibe eines geparkten Autos durch einen Feuerwerkskörper zerstört wurde. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt.

Um 5:31 Uhr wurden in der Nikolaus-Lenau-Straße in Winnenden fünf brennende Mülltonnen entdeckt. Die Tonnen brannten vollständig ab und zwei weitere sowie eine nahe Garagenwand wurden beschädigt. Der Schaden wurde auf etwa 5.700 Euro geschätzt.