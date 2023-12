Stuttgart-Mühlhausen: 16-Jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 16-jähriger Jugendlicher an der Walchenseestraße schwer verletzt wurde. Der Vorfall ereignete sich am Abend, als der Jugendliche zusammen mit anderen Personen auf einem Schulhof war. Dabei geriet er in Streit mit einem anderen Jugendlichen und seiner weiblichen Begleitung.

Im Verlauf des Streits wurde dem 16-Jährigen zunächst Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und anschließend wurde er mit einem Stich verletzt. Rettungskräfte versorgten den Verletzten und brachten ihn ins Krankenhaus. Die Polizei hat nach den Tatverdächtigen gesucht, konnte sie jedoch nicht mehr antreffen. Die genauen Hintergründe der Tat und der Tatablauf werden weiterhin von der Polizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.