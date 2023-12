Polizei sucht Zeugen: Fußgänger gefährdet Verkehrsteilnehmer auf Autobahn

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen und vor allem Verkehrsteilnehmer, die am Mittwochmorgen auf der Bundesautobahn 8 von einem Fußgänger gefährdet wurden.

Gegen 07.30 Uhr wurden mehrere Personen auf den Mann aufmerksam, der auf dem Standstreifen im Bereich der Rastanlage Sindelfinger Wald zu Fuß unterwegs war. Nach bisherigen Ermittlungen überquerte der Mann mehrmals die insgesamt achtspurige Autobahn, was zu gefährlichen Situationen führte.

Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber aus, um den Mann zu finden. Gegen 08.15 Uhr wurde ein 27-jähriger Mann auf einem Feldweg neben der Autobahn entdeckt und gab zu, zuvor auf der Autobahn gewesen zu sein. Zunächst kooperierte er mit der Polizei, jedoch ergriff er die Flucht, als er mit dem Streifenwagen vom Autobahnbereich weggebracht werden sollte.

Er rannte erneut über die Autobahn und flüchtete in das Waldgebiet hinter der Rastanlage Sindelfinger Wald. Gegen 09.15 Uhr entdeckte die Polizei ihn dort und nahm ihn in Gewahrsam. Ein Drogenvortest ergab, dass der Mann vermutlich unter dem Einfluss verschiedener Betäubungsmittel stand. Die Polizei bittet insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten des Fußgängers zu gefährlichen Brems- oder Ausweichmanövern gezwungen wurden, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.