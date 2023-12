Mutiger Mann rettet vierjähriges Kind in Böblingen

Böblingen: Am Montagnachmittag wurde ein 30-jähriger Mann höchstwahrscheinlich zum Lebensretter eines kleinen Jungen. Der Vierjährige, der aufgrund einer Entwicklungsstörung nicht spricht, war aus einer nahegelegenen Einrichtung ausgebüxt und zum Unteren See gelaufen. Dort fiel er ins Wasser.

Der 30-jährige Mann befand sich in der Nähe und hörte zunächst nur, dass etwas ins Wasser gefallen war. Als er sich umsah, entdeckte er das Kind, das gerade unterging. Sofort sprang der mutige Mann in den See und rettete den Vierjährigen.

Der Rettungsdienst überprüfte anschließend den Gesundheitszustand des Retters und des Geretteten. Der Junge konnte daraufhin wohlbehalten seinem Betreuer übergeben werden, der ihn zwischenzeitlich als vermisst bei der Polizei gemeldet hatte.

Der völlig durchnässte 30-Jährige wurde von den Polizeibeamten nach Hause gefahren. (pl/kai)