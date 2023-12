Brand in Gschwend: Wohnhaus zerstört

Am Dienstagmorgen geriet aus bisher unbekannten Gründen ein Wohnhaus in Dietenhof in Brand. Gegen 11:20 Uhr wurde der Wohnungsbrand der Polizei in Aalen gemeldet. Trotz des sofortigen Einsatzes von rund 80 Feuerwehrleuten vor Ort, darunter die Feuerwehren Gschwend, Schwäbisch Gmünd, Eschach und Wetzgau, wurde das Gebäude nahezu vollständig zerstört.

Es entstand ein Schaden von mindestens 500.000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, allerdings wurde ein Hund tot im Gebäude gefunden. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes dauern derzeit an. (kai)