Korntal-Münchingen: 20-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

In Korntal-Münchingen ereignete sich am Samstag gegen 23:06 Uhr ein schlimmer Unfall, bei dem ein Fußgänger beteiligt war. Eine 29-jährige Fahrerin eines Mitsubishi fuhr auf der Stuttgarter Straße in Richtung Kornwestheimer Straße.

Plötzlich betrat ein 20-jähriger Fußgänger unerwartet die Straße und wurde von dem Mitsubishi erfasst. Durch den Aufprall wurde der junge Mann in die Luft geschleudert und fiel anschließend auf die Fahrbahn. Aufgrund seiner schweren Verletzungen musste er von Rettungskräften in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt etwa 1.000 Euro. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Alkoholeinfluss bei dem Fußgänger. Es wurde eine Blutprobe entnommen.