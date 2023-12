Unbekannter belästigt 17-Jährige in Herrenberg sexuell

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen einen unbekannten Täter, der am Dienstag gegen 14.20 Uhr eine 17-Jährige sexuell belästigt hat. Der Vorfall ereignete sich in Herrenberg in der Unterführung vom „Bronntor“ in Richtung der Horber Straße. Die Jugendliche war zuvor in einer Bankfiliale am Bronntor und bemerkte dort bereits, dass sie unentwegt von dem Unbekannten angegafft wurde.

Als die 17-Jährige zu Fuß in der Unterführung war, sprach der Mann sie an und fragte nach ihrer Telefonnummer. Als sie diese nicht herausgab, griff er ihr unvermittelt an die Brust. Die Jugendliche bat daraufhin eine Passantin um Hilfe, die sie bis zum Bahnhof begleitete. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Die 17-Jährige erstattete anschließend gemeinsam mit ihrer Mutter Anzeige.

Der Täter wird auf etwa 30 bis 35 Jahre geschätzt und trägt einen Dreitagebart. Er soll einen südländischen Typ haben und war mit einem weißen Pullover, einer schwarzen Jeans, einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Mütze bekleidet.

Die Polizei bittet Zeugen und insbesondere die Passantin, die der Jugendlichen geholfen hat, sich unter der Telefonnummer 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.