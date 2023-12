Herbrechtingen: Reinigungskraft mit Einbrecherverwechselt

In Herbrechtingen kam es am Sonntag zu einer kuriosen Situation, als eine 30-jährige Reinigungskraft irrtümlich als Einbrecherin gemeldet wurde.

Ein Zeuge bemerkte gegen 17 Uhr Licht von Taschenlampen in einem Gebäude in der Straße Gassenäcker und wählte sofort den Notruf. Die Polizei rückte umgehend mit mehreren Streifenwagen an und überprüfte das Gebäude. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei der vermeintlichen Einbrecherin tatsächlich um die Reinigungskraft handelte.

Aufgrund eines Stromausfalls waren sie und weitere Mitarbeiter gezwungen, mit Taschenlampen ihre Reinigungsarbeiten fortzusetzen.