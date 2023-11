Waiblingen: Tödlicher Unfall mit Linienbus

Waiblingen: Eine tragische Entwicklung gab es am Samstagvormittag in Waiblingen. Gegen 09:05 Uhr wurde eine 68-jährige Fußgängerin auf einem Fußgängerüberweg in der Nähe des Busbahnhofs von einem Omnibus erfasst und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der 46-jährige Busfahrer erlitt in Folge des schweren Unfalls einen Schock.

Bisher ist nicht klar, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Aus diesem Grund hat die Staatsanwaltschaft angeordnet, dass ein Unfallgutachter in die Ermittlungen einbezogen werden soll. Die Polizei ist auf der Suche nach Augenzeugen und bittet diese, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg/Jagst unter der Rufnummer 07904/94260 in Verbindung zu setzen.

Ein solcher Vorfall erinnert uns einmal mehr daran, wie wichtig es ist, im Straßenverkehr stets wachsam und vorsichtig zu sein, insbesondere an Fußgängerüberwegen und in der Nähe von Bushaltestellen.