Bombendrohungen an Schulen in Schorndorf, Fellbach und Waiblingen

Bombendrohungen an Schulen haben am Freitagmorgen für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Um 7.30 Uhr gingen Bombendrohungen per E-Mail am Burggymnasium in Schorndorf, am Gustav-Stresemann-Gymnasium in Schmiden und am Salier Gymnasium in Waiblingen ein.

Die Schulen wurden evakuiert und die Schüler in sichere Gebäude gebracht. In Schorndorf wurden die Schüler in der Stadtkirche und im Alten Rathaus untergebracht, in Schmiden fanden sie Zuflucht in der Festhalle und in Waiblingen wurden die Schüler zunächst auf dem Sportplatz gesammelt und dann nach Hause geschickt.

Die Polizei durchsuchte die Schulen nach verdächtigen Gegenständen, fand jedoch keine Hinweise auf eine tatsächliche Bedrohung. Gegen 9.45 Uhr wurden die Maßnahmen vor Ort beendet. Es wird vermutet, dass diese Bombendrohungen Teil einer ganzen Serie sind, die derzeit im ganzen Land und bundesweit stattfindet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und rund 80 Polizeikräfte waren im Einsatz, um die Situation zu bewältigen. Bombendrohungen an Schulen sind immer ernst zu nehmen und stellen eine enorme Belastung für Schüler, Lehrer und Eltern dar.

Die Polizei arbeitet hart daran, die Täter dieser Serie von Drohungen zu identifizieren und zur Verantwortung zu ziehen. Die Sicherheit an Schulen hat oberste Priorität und es wird alles getan, um die Schüler zu schützen und den Unterricht fortzusetzen.