Böblingen: 51-Jähriger zieht Jungen in sein Fahrzeug

Am Mittwochmorgen hat die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg mit den Ermittlungen gegen einen 51 Jahre alten Mann begonnen.

Der Mann steht unter Verdacht, einen zehn Jahre alten Jungen im Röhrer Weg in Böblingen angesprochen und gegen seinen Willen in einen VW Bus gezerrt zu haben. Glücklicherweise wurden zwei Zeugen auf die Hilferufe des Jungen aufmerksam und konnten ihn aus dem Fahrzeug befreien.

Sie hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit in Gewahrsam der Polizei. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar und die Ermittlungen dauern an. Der 51-Jährige soll am folgenden Tag einem Haftrichter vorgeführt werden.