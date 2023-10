Stromausfall in Nürtingen

analogicus / pexels

Kreis Esslingen: Am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr führte ein Schmorbrand in einem Umspannwerk in der Eichendorffstraße zu einem umfangreichen Stromausfall.

Die derzeitigen Informationen besagen, dass das Stadtgebiet von Nürtingen sowie Teilgemeinden betroffen waren. Auch Lichtzeichenanlagen fielen aus, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Die Festnetztelefonie und das Mobilfunknetz waren ebenfalls eingeschränkt.

An Kreuzungen im Stadtgebiet musste die Polizei den Verkehr regeln, um einen chaotischen Ablauf zu verhindern. Glücklicherweise wurden durch den Ausfall der Ampelsysteme keine Unfälle verzeichnet. Gegen 17 Uhr wurde das Problem behoben. Die Höhe des Sachschadens, der durch den Vorfall entstanden ist, konnte bisher noch nicht beziffert werden.