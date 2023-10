Waiblingen / Weinstadt: Erneuter Schadenseintritt bei „Schockanruf“

Eine 63-jährige Frau aus Weinstadt wurde am Donnerstag gegen 16 Uhr von einer vermeintlichen Polizeibeamtin telefonisch kontaktiert. Hierbei gab die Betrügerin der Frau gegenüber an, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und zur Vermeidung der U-Haft ein hoher Bargeldbetrag entrichtet werden muss. Letztlich übergab die Frau gegen 18 Uhr in der Bahnhofstraße in Waiblingen vor dem dortigen Kino einem unbekannten Mann Goldschmuck im Wert von rund 10.000 Euro sowie 8000 Euro Bargeld. Der Abholer wurde von der Geschädigten als ca. 18-jähriger, dunkelhäutiger Mann, der zur Tatzeit eine Kappe, ein Sweatshirt sowie eine schwarze Nike-Jogginghose trug, beschrieben.

Beitrags-Navigation