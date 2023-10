Stuttgart-Weilimdorf: Bei Arbeitsunfall mit Strom schwer verletzt

Stuttgart. Bei Bauarbeiten an der Motorstraße hat sich ein 59 Jahre alter Mann am Donnerstagmorgen schwere Verletzungen zugezogen.

Der Mann war gegen 10.00 Uhr mit Arbeiten in einer Baggergrube beschäftigt, als er dabei mutmaßlich eine Starkstromleitung beschädigte und sich Verbrennungen zuzog. Rettungskräfte brachten den 59-Jährigen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den Umständen des Unfalls dauern an.