Herrenberg: Reizgas in Schule versprüht

Am Montagmorgen wurde eine Schule in Herrenberg von einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften aufgeschreckt. Gegen 08:45 Uhr hatte jemand vermutlich Reizstoff in der Jungentoilette versprüht, welcher sich schnell im Schulgebäude ausbreitete.

Ein Schüler, der die Toilette betrat, bekam daraufhin Atemwegsreizungen. Es waren insgesamt 22 Schülerinnen und Schüler sowie drei Lehrkräfte betroffen. Eine Lehrerin und ein Schüler wurden vor Ort medizinisch versorgt.

Die Schule wurde daraufhin evakuiert und der Schulbetrieb für den Rest des Tages eingestellt. Um 10:00 Uhr war der Einsatz der Polizei vor Ort beendet.

Es wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt und die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de.