Ehingen: Fahrradfahrer zu viel getrunken

Gegen 19.22 Uhr wurde der Polizei ein verletzter Fahrradfahrer in der Lindenstraße gemeldet. Eine Polizeistreife aus Ehingen kam vor Ort. Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge fuhr der 71-Jährige mit seinem Rad in der Lindenstraße in Richtung Biberacher Straße.

Auf Höhe eines Parkplatzes stürzte er wohl vom Fahrrad und verletzte sich leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme hatten die Beamten schnell den Verdacht, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Der 71-Jährige roch nach Alkohol, hatte eine verwaschene Aussprache und Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Aufgrund seines Zustandes war ein Atemalkoholtest nicht möglich.

Der Radfahrer wurde in eine Klinik gebracht. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt untersucht und soll Aufschluss darüber geben, wie viel der Mann wirklich getrunken hat. Den 71-Jährigen erwartet nun eine Anzeige.