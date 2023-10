Bondorf: 30-Jähriger nach Unfall schwer verletzt und stundenlang eingeklemmt

Mutmaßlich mehrere Stunden lang musste ein 30-jähriger Motorradlenker schwer verletzt ausharren, bis er in der Nacht zum Freitag gegen 02.10 Uhr nach einem Verkehrsunfall von Passanten entdeckt und schließlich gerettet wurde.

Der 30-Jährige war zu einem noch unbekannten Zeitpunkt am Donnerstagabend auf der Landesstraße 1184 von Ergenzingen kommend in Richtung Bondorf unterwegs. In einer Linkskurve auf Höhe der Abzweigung zur Landesstraße 1361 verlor er mutmaßlich aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr einige Meter über eine angrenzende Wiese, eher er dort stürzte und zum Liegen kam.

Durch den Sturz wurde der 30-Jährige unter seinem Motorrad eingeklemmt und konnte nicht selbstständig Hilfe rufen. Er wurde schließlich mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle liegt leicht erhöht und ist von der Fahrbahn aus gut zu sehen, sodass anderen Verkehrsteilnehmern eventuell ein dort liegendes Motorrad aufgefallen sein könnte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.