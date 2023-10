Unfall in Ludwigsburg: Eine Person leicht verletzt

Ludwigsburg. Am Mittwochabend ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähriger Fahrer eines BMW leicht verletzt wurde und ein Schaden in Höhe von 23.000 Euro entstand. Gegen 23:20 Uhr fuhr der junge Mann auf der Landesstraße 1100 aus Richtung Marbach kommend. An der Abzweigung zur Landesstraße 1124 (Marbacher Straße) befuhr er die Rechtskurve auf die Neckarbrücke und verlor dabei aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der BMW kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in weiterer Folge durch das Brückengeländer und stürzte in die Böschung etwa fünf Meter tief auf die darunterliegende L 1100 hinunter. Hier kam das Fahrzeug zum Stillstand und blieb auf allen vier Rädern liegen. Der Fahrer des BMWs wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Um die Unfallstelle aufzunehmen, das verunfallte Fahrzeug zu bergen und die Fahrbahnen zu reinigen, musste die Unfallstelle bis gegen 01:15 Uhr gesperrt werden. Es kam jedoch zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Der BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

An der Unfallstelle waren die Feuerwehr, der Rettungsdienst und mehrere Streifenbesatzungen vom Polizeipräsidium Ludwigsburg eingesetzt. Die genaue Ursache des Unfalls ist noch nicht endgültig geklärt und wird weiterhin untersucht. (KIA)