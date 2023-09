Unbekannte sind am Donnerstagabend in ein Wohnhaus am Leibnizweg eingebrochen und haben Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet.

Die Einbrecher öffneten zwischen 19.00 Uhr und 23.00 Uhr auf unbekannte Weise die Eingangstür des Hauses. Sie durchwühlten die Zimmer und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.