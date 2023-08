Hessigheim: 44-Jährige tödlich verletzt

Ermittlungen zu den Umständen dauern an Ludwigsburg – Noch ungeklärt sind die Umstände, die in der Nacht von Freitag (18.08.2023) auf Samstag (19.08.2023) in der Rathausstraße in Hessigheim zum Tode einer 44-jährigen Frau geführt haben.

Zeugen fanden die 44-Jährige bewusstlos auf der Straße liegend auf. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation durch alarmierte Rettungskräfte verstarb das Opfer noch vor Ort.

Die Frau wies Verletzungen auf. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen, die derzeit noch andauern.