Verbotenes Kraftfahrzeugrennen: 26 jähirger Motorradfahrer geschnappt – Geschädigte gesucht

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg ermittelt seit Montag gegen einen 26 Jahre alten Motorradfahrer, der gegen 20.00 Uhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der Bundesautobahn 81 in Richtung Stuttgart unterwegs war.

Der junge Mann beschleunigte bereits auf dem Einfädelungsstreifen an der Anschlussstelle Böblingen-Ost sehr stark und entfernte sich zügig von einem Streifenwagen, der auf der BAB 81 in gleicher Richtung fuhr. Auf Höhe der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost hatte der Motorradfahrer auf die linke Spur gewechselt, wo er aufgrund eines vorausfahrenden bremsen musste. Als der Pkw-Lenker nach rechts wechselte, beschleunigte der 26-Jährige erneut derart stark, dass das Hinterrad ins Rutschen geriet. Dieser Vorgang wiederholte sich noch mehrere Male, bis der Motorradlenker sich auf Höhe der Überleitung in Richtung München zwischen zwei Pkws durchschlängelte.

Dort konnte der Fahrer schließlich von der Streifenwagenbesatzung zum Anhalten aufgefordert und einer Kontrolle unterzogen werden. Er muss nun mit einer Anzeige wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennens rechnen. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht nun sowohl Zeugen des Vorfalls als auch etwaige Geschädigte. Hinweise werden unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegen genommen. (pol/gm)