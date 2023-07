Oggelshausen: Waldarbeiten enden tödlich

Am Montag starb bei Oggelshausen ein 49-Jähriger bei der Beseitigung von Sturmholz. Ulm (ots) – Der Mann war damit beschäftigt, Sturmschäden der vergangenen Tage zu beseitigen. Deshalb war der 49-Jährige in einem Waldgebiet zwischen Oggelshausen und Schienenhof zusammen mit zwei weiteren Arbeitskollegen tätig. Ein Baum ragte über einen Waldweg.

Diesen in Schräglage befindlichen Hängebaum wollte der 49-Jährige alleine beseitigen und hatte bereits Arbeiten am gerissenen Stamm durchgeführt. Der stand wohl unter Spannung und schlug nach hinten. Dabei traf der Stamm den Arbeiter am Oberkörper. Arbeitskollegen fanden den 49-Jährigen und verständigten den Rettungsdienst.

Der 49-Jährige erlag noch am Unglückort seinen schweren Verletzungen. An der Unfallstelle waren neben Rettungsdienst und Polizei auch die Feuerwehr und Notfallseelsorger eingesetzt. Die Kriminalpolizei Ulm hat die Ermittlungen übernommen. Sie klärt nun, wie es genau zu diesem Unfall gekommen ist. Derzeit liegen den Ermittlern keine Hinweise auf ein Verschulden Dritter vor.