Stuttgart-Birkach: 68-Jähriger belästigt Kinder

Polizeibeamte haben am Dienstag einen 68-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in der Erisdorfer Straße vier Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren, sexuell belästigt zu haben. Während die Kinder gegen 19.20 Uhr im Bereich der Hausnummer 68 auf einem Weg spielten, kam der offenbar unter Alkoholeinfluss stehende 68-Jährige hinzu und sprach die Kinder an.

Dabei streichelte er alle Kinder am Kopf und küsste einen sechs Jahre alten Jungen auf den Mund. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Mann über Nacht in Gewahrsam.

Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.