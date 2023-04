Stuttgart-Bad Cannstatt: 41-Jährige sexuell belästigt – Zeugen gesucht

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagmittag in der Oberen Waiblinger Straße eine Passantin sexuell belästigt. Die 41 Jahre alte Frau war gegen 14.45 Uhr in der Oberen Waiblinger Straße unterwegs, als der Unbekannte sie ansprach und nach dem Weg fragte. Als sie anschließend weiterging, folgte er ihr und schlug ihr unvermittelt auf das Gesäß.

Nachdem Passanten auf die Situation aufmerksam wurden, flüchtete der Täter in Richtung Prießnitzweg. Bei dem Unbekannten handelt es sich um einen etwa 25 Jahre alten Mann, mit schlanker Statur und kurzen schwarzen Haaren.

Er trug eine Jeans und ein schwarz-weiß-kariertes Hemd, darüber eine schwarze Bomberjacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden. (pol/gm)