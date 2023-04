Kornwestheim: Einbrecher auf frischer Tat überrascht und geflüchtet

Nachdem ein Lieferant einer Bäckereifiliale am Dienstagmorgen gegen 02:30 Uhr in der Bahnhofstraße in Kornwestheim zwei Einbrecher auf frischer Tat überraschte, wurde er von einem der beiden bislang unbekannten Täter zunächst geschlagen bevor beide daraufhin die Flucht ergriffen. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach verschafften sich mindestens zwei Täter über eine aufgehebelte Balkontüre der Filiale Zutritt zum Inneren der Bäckerei.

Anschließend versuchten die Täter zwei Kassen sowie einen Tresor aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Als zu diesem Zeitpunkt ein Lieferant Ware für Filiale anlieferte, traf er auf die beiden Einbrecher. Ein Täter soll auf den Lieferanten zugegangen und ihn geschlagen haben, bevor die beiden Unbekannten daraufhin über eine Hintertüre in Richtung Jakobstraße zu Fuß flüchteten. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen von mehreren Streifenbesatzungen konnten die Täter nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern an. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225 oder E-Mail hinweis.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de, hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.